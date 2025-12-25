Зоной боевых действий признали Дружковскую общину в ДНР

В список входят населенные пункты 21 общины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Украины официально внесли Дружковскую городскую территориальную общину с центром в городе Дружковка в Краматорском районе подконтрольной Киеву части ДНР в зону активных боевых действий. Это следует из приказа Министерства развития общин и территорий Украины.

Всего в этот список на данный момент входят населенные пункты 21 общины. Как отмечают украинские СМИ, приказ о включении Дружковской общины в этот список вступил в силу 19 декабря.

Власти Украины часто объявляют об обязательной или принудительной эвакуации из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, мотивируя это вопросами безопасности. В то же время министр внутренних дел страны Игорь Клименко признавал, что при этом власти нередко сталкиваются с нежеланием людей выезжать.

Ранее в 19 населенных пунктах подконтрольной Киеву части ДНР местные власти также объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Всего же украинские власти за полгода эвакуировали из прифронтовых регионов страны почти 147 тыс. человек, больше всего - с подконтрольной Киеву части ДНР.