Филиппо считает, что Макрон хочет превратить Евросоюз "в цифровой ГУЛАГ"

Лидер французской партии "Патриоты" согласился с мнением сооснователя Telegram Павла Дурова

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ПАРИЖ, 25 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал сооснователя Telegram Павла Дурова, который обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в стремлении "превратить весь ЕС в цифровой ГУЛАГ с помощью цензуры и массовой слежки" за онлайн-критику, понизившую рейтинг главы государства.

"Очень верно!" - написал Филиппо в X, комментируя опубликованный накануне там же пост Дурова.

Французский политик также призвал как можно скорее вывести страну из состава ЕС ради защиты свободы слова.

Дуров высказал свое мнение в связи с введением США 23 декабря визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона, а также ряда других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Основатель Telegram называл экс-еврокомиссара "близким союзником и ставленником Макрона", а также "идейным вдохновителем" закона ЕС о цифровых услугах, благодаря которому в Евросоюзе был заметно усилен контроль над интернет-платформами.