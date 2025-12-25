На Украине состоится первое заседание рабочей группы по проведению выборов

Оно пройдет 26 декабря, сообщил первый заместитель спикера Верховной рады Александр Корниенко

Редакция сайта ТАСС

Верховная рада Украины © AP Photo/ Vadym Sarakhan

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке выборов и референдума на Украине 26 декабря соберется на первое заседание, в ее состав вошли около 60 человек. Об этом сообщил первый заместитель спикера Верховной рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Завтра состоится первое заседание рабочей группы по подготовке выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. В рабочей группе около 60 человек", - приводит слова Корниенко агентство УНИАН. Ранее он заявлял, что может возглавить рабочую группу.

В то же время советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не сможет профинансировать проведение выборов, это должны сделать другие страны. По его словам, рабочая группа и ЦИК должны посчитать сумму, в которую это обойдется.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил глава Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.