Венесуэла благодарна России за поддержку в защите суверенитета республики

Министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто высоко оценил "непоколебимую поддержку" РФ в сохранении зоны мира в Карибском бассейне

КАРАКАС, 26 декабря. /ТАСС/. Венесуэла выражает благодарность России за поддержку в защите суверенитета и сохранения зоны мира в Карибском бассейне. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

"От имени президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро выражаем и искреннюю благодарность правительству Российской Федерации за ценную поддержку усилий президента Мадуро в защите суверенитета и интересов венесуэльского народа перед лицом угроз и военных, незаконных действий администрации США в Карибском бассейне", - написал глава МИД в своем Telegram-канале. Хиль высоко оценил "непоколебимую поддержку" России в деле сохранения зоны мира в Карибском бассейне, а также содействие экономической, политической и социальной стабильности в регионе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге 25 декабря, что Россия решительно осуждает попытки США дестабилизировать ситуацию вокруг Венесуэлы. Она вновь подтвердила поддержку Москвой "усилий правительства Николаса Мадуро, направленных на защиту суверенитета и национальных интересов, поддержание стабильного, безопасного развития его страны". Захарова подчеркнула, что Латинская Америка, Карибский бассейн должны остаться зоной мира, провозглашенной в 2014 году.