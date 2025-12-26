Британия запросит у ФБР данные о возможных преступлениях экс-принца Эндрю

Причиной стала публикация файлов по делу Джеффри Эпштейна

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Полиция английского графства Суррей обратится к Федеральному бюро расследований (ФБР) США для получения информации о возможной причастности брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора к вечеринкам, на которых совершалось насилие над детьми. Причиной такого запроса стала публикация файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, в которых упоминаются преступления якобы с участием Эндрю, совершенные в Англии, сообщила 25 декабря газета The Times.

"Мы не обнаружили никаких доказательств того, что заявления об этих преступлениях были переданы в полицию графства Суррей. <...> Поэтому мы обратимся к сторонним ведомствам для получения доступа к подвергшейся цензуре информации", - приводит издание заявление британской полиции.

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом. В 2022 году по решению Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя нескольких общественных организаций.

Эпштейн был повторно задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.