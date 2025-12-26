Глава МО Белоруссии не считает блефом заявления стран НАТО о подготовке к войне

Виктор Хренин также назвал непростой обстановку на западных границах республики

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Действия руководителей стран НАТО говорят о том, что они не блефуют и ведут реальную подготовку к войне. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу "Первый информационный".

Глава Минобороны охарактеризовал обстановку на западных границах республики как непростую. "Мы это видим по тем действиям, которые идут прежде всего от руководства соседних с нами стран, которые не хотят понимать, что надо снижать градус военного напряжения, - сказал он. - У них - угроза Россия, понятно, и Беларусь - у нас Союзное государство. Будут воевать с нами". Хренин обратил внимание, что Польша хочет создать мощную армию. "Немецкое руководство совсем недавно отличилось. Они тоже говорят: хотим могущественную армию сделать. Что-то напоминает [ситуацию] накануне Второй мировой войны", - отметил министр.

"Тут кто на региональное лидерство претендует: то ли поляки, то ли немцы это будут. Французы там отличаются. Не отстают и страны Прибалтики со своим агрессивным руководством, они совершают действия в этом плане - в рамках выделения, во-первых, финансов. Это больше 5% ВВП, а это уже говорит о том, что это уже предвоенный бюджет, который говорит о том, что они действительно к ней [войне] готовятся. Поэтому мы думаем, это не пустые слова, не какой-то блеф от этих политиков звучит, а они действительно это делают", - подчеркнул руководитель ведомства.

По словам Хренина, это видно по подготовке инфраструктуры соседних с Белоруссией стран, по количеству проводимых различных учений, тренировок, по завершенной модернизации морских портов для доставки вооружения, аэродромов. Кроме того, происходят массовые закупки вооружения с привлечением огромных финансовых средств. "Поляки танки до 1 тыс. планируют закупить, до 32 самолетов F-35, а это современный, очень неплохой самолет, способный в том числе нести ядерное оружие и наносить удары. Реактивные системы залпового огня HIMARS - тоже грозное оружие. Развитие артиллерии, создание новых дивизий", - рассказал он.

Таким образом, констатировал министр, страны НАТО ведут заблаговременную подготовку к ведению военных действий. "Называют различные сроки. Мы их тоже слышали в средствах массовой информации. Министр обороны страны, которая развязала две мировых войны, вообще сослался на каких-то аналитиков - чуть ли не последнее лето мы мирное прожили. Как вот на такое спокойно можно смотреть", - задался вопросом глава Минобороны.

Выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ноябре, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что западные политики целенаправленно готовятся к войне и продолжают накачивать Украину вооружениями. Он также заявил, что военные риски и угрозы нарастают на западном фланге ОДКБ, обстановка похожа на осажденную крепость, в которой сегодня живет Белоруссия.