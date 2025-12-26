"Черные ящики" упавшего в Турции ливийского самолета могут направить в ФРГ

Бортовые самописцы пока изучают турецкие специалисты

АНКАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Бортовые самописцы потерпевшего близ Анкары крушение самолета с делегацией ливийского генштаба на борту могут быть направлены на независимую экспертизу в Германию. Об этом сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.

"Поскольку бортовые самописцы должны быть исследованы в нейтральной стране, был установлен контакт с Германией", - приводит слова министра телеканал NTV. На данный момент черные ящики самолета все еще находятся на изучении у специалистов в Турции, которые должны будут сделать предварительные выводы о причинах катастрофы. В ходе поисково-спасательной операции на месте падения были обнаружены два устройства - бортовой голосовой самописец и регистратор полетных данных.

"Судебно-медицинская экспертиза продолжается, обнаруженные образцы ДНК сопоставляются с образцами, полученными из Ливии. Судебное расследование тщательно изучает все детали, касающиеся прибытия, отправления, взлета и посадки этого самолета, как с точки зрения действий экипажа, так и других сотрудников", - сообщил Тунч.

Также сообщается, что на месте катастрофы свои инспекции провели делегация из Ливии и представители французской компании, обслуживавшей этот полет.