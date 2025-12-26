МИД Сирии назвал взрыв в мечети Хомса отчаянной попыткой подорвать стабильность

Министерство иностранных дел переходного правительства республики назвало произошедшее трусливым преступным актом

Редакция сайта ТАСС

© SANA via AP

БЕЙРУТ, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел переходного правительства Сирии решительно осуждает теракт в мечети города Хомс, повлекший за собой гибель мирных жителей.

"Этот трусливый преступный акт представляет собой вопиющее посягательство на человеческие и моральные ценности, - говорится в заявлении дипведомства, распространенном в X. - Это отчаянная попытка подорвать стабильность в стране и посеять хаос среди сынов сирийского народа". В нем указывается, что Дамаск занимает "твердую позицию в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях". "Подобные преступления не остановят усилий сирийского государства, направленных на укрепление безопасности и защиту граждан, - подчеркивается в тексте. - Все причастные к этим гнусным деяниям будут привлечены к судебной ответственности".

Минздрав арабской республики ранее сообщил о восьми погибших в результате взрыва в мечети Хомса, число раненых превышает 20 человек. Согласно предварительному расследованию, в шиитской мечети имама Али в квартале Вади-Захаб была установлена бомба, которая взорвалась во время пятничной молитвы.

Пока ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственности за этот теракт.

Хомс, расположенный в 165 км к северу от Дамаска, считается третьим по численности городом Сирии и важным промышленным центром. До начала в 2011 году внутреннего конфликта в Сирии в нем проживало 1,8 млн человек, в том числе представители религиозных меньшинств - христиане и алавиты.