На Украине голосование на выборах может пройти частично в онлайн-формате

Такой формат необходим, в том числе для организации голосования внутренних беженцев, которые выехали из восточных районов страны, но никак не зарегистрировали свое новое место проживания, чтобы не подпасть под мобилизацию, подчеркнул глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия предложил рабочей группе по организации выборов на Украине проработать возможность их проведения как в офлайн-, так и в онлайн-формате.

"Я надеюсь, что ваша рабочая группа серьезно проработает, можно ли провести гибридное голосование онлайн и офлайн. <...> Нам надо сосредоточиться на максимизации явки. Максимизация явки может быть за счет того, что мы расширим возможности голосования - либо дадим несколько дней, либо дадим возможность голосовать онлайн", - сказал он на заседании группы, которое транслировалось на сайте Рады.

Арахамия добавил, что онлайн-формат необходим, в том числе для организации голосования внутренних беженцев, которые выехали из восточных районов страны, но никак не зарегистрировали свое новое место проживания, чтобы не подпасть под мобилизацию. "Как их привести на участки, мы не понимаем. Если же будет очень маленькая явка, это даст нашим противникам сказать, что выборы были нелегитимными", - добавил он.

На Украине голосование на выборах всех уровней в онлайн-формате ранее не проводилось. Оппозиция в Раде выступает против онлайн-голосования, опасаясь, что Зеленский и его окружение могут использовать его для фальсификации результатов выборов.