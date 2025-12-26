МИД Турции назвал признание Израилем Сомалиленда вмешательством в дела Сомали

Официальный представитель министерства Онджу Кечели отметил, что "решения, касающиеся будущего Федеративной Республики Сомали и региона Сомалиленд, должны приниматься таким образом, чтобы отражать волю всех сомалийцев"

АНКАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели назвал факт признания Израилем Сомалиленда вмешательством во внутренние дела Сомали.

"Заявление Израиля о признании независимости Сомалиленда является новым примером нелегитимных действий правительства [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, направленных на провоцирование региональной и глобальной нестабильности. Этот шаг Израиля, продолжающего свою экспансионистскую политику и прилагающего все усилия, чтобы предотвратить признание Государства Палестина, представляет собой явное вмешательство во внутренние дела Сомали", - говорится в заявлении Кечели.

Дипломат указал, что "решения, касающиеся будущего Федеративной Республики Сомали и региона Сомалиленд, должны приниматься таким образом, чтобы отражать волю всех сомалийцев".

"Турция, придающая большое значение миру и безопасности на Африканском Роге и твердо поддерживающая территориальную целостность Сомали, продолжит оказывать поддержку сомалийскому народу", - говорится в заявлении.

Ранее Нетаньяху, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и президент Республики Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную декларацию о признании Израилем Республики Сомалиленд "в качестве независимого и суверенного государства". Решение в том числе предусматривает установление полноценных дипломатических отношений, которое будет включать назначение послов и открытие посольств.

Сомалиленд, расположенный в северо-западной части Сомали на берегу Красного моря, в 1991 году в одностороннем порядке провозгласил независимость, до сих пор не получив международного признания.