Филиппо раскритиковал идею отправить под европейским флагом военных на Украину

Лидер французской партии "Патриоты" добавил, что "французским солдатам совершенно нечего делать на Украине" и они "никогда не будут носить синюю тряпку со звездами на своей форме"

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо © Prezat Denis/ ABACA via Reuters Connect

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал предложение отправить под европейским флагом военный контингент для обеспечения мирного урегулирования на Украине.

"Очевидно, это способ навязать идею "европейской армии", что является единственной настоящей целью всего этого кино против России", - написал Филиппо в X.

Он добавил, что "французским солдатам совершенно нечего делать на Украине" и они "никогда не будут носить синюю тряпку со звездами на своей форме".

"ЕС сгинет! Французская армия есть и останется только французской", - констатировал он.

Ранее глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Христианско-социальный союз, ХСС) выступил за участие военнослужащих ФРГ в обеспечении мирного урегулирования на Украине под европейским флагом.