Депутат Меттан в связи с "Северными потоками" указал на суицидальный курс ФРГ

О таком курсе свидетельствует отсутствие реакции Германии на то, что западные союзники республики "разрушили ее главную энергетическую инфраструктуру", отметил швейцарский политик

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 27 декабря. /ТАСС/. Швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан считает, что отсутствие реакции со стороны властей Германии на подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" свидетельствует о суицидальных устремлениях республики.

По его мнению, Евросоюз с его правительством "гипернарциссических" анонимных технократов и лидеров, "оторванных от любой социальной реальности или экономической конъюнктуры, представляет собой квинтэссенцию холодного, бездушного и безликого монстра". В свете этого неудивительно, что такая политическая элита "побуждает своих подданных к самой дикой ненависти и самому разрушительному насилию", полагает политик.

"Особенно когда ее лидеры сами охвачены жаждой войны, а ее главная держава, Германия, кажется, возвращается к своему милитаристскому прошлому и бессознательному стремлению к смерти, о чем свидетельствует ее отсутствие реакции, когда ее западные союзники разрушили ее главную энергетическую инфраструктуру, газопровод "Северный поток", - пишет политик на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отмечает Меттан, остальной мир "остается в стороне от этих пагубных тенденций". По мере того как "Европа по своей собственной вине уходит с мировой арены", новые державы "пытаются заполнить этот вакуум, предлагая новые решения".

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв был совершен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.