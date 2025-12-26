Африканский союз осудил признание Израилем независимости Сомалиленда

Председатель комиссии АС Махамуд Али Юсуф подтверждает приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Федеративной Республики

ПРЕТОРИЯ, 27 декабря. /ТАСС/. Африканский союз (АС) осудил признание Израилем независимости и государственного суверенитета Сомалиленда - одного из штатов Федеративной Республики Сомали. Об этом говорится в заявлении председателя Комиссии АС Махамуда Али Юсуфа, опубликованном на его портале.

"Африканский союз вновь подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали, - подчеркнуто в нем. - Любое признание Сомалиленда является прямым нарушением учредительного акта АС и принципа нерушимости границ, установленных при обретении независимости".

26 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о признании Израилем Республики Сомалиленд в качестве независимого и суверенного государства. Сомалиленд признается мировым сообществом частью Сомали, однако власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядке весной 1991 года объявили о государственном суверенитете.