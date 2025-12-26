Лидер КНДР направил новогоднее поздравление президенту РФ

Ким Чен Ын выразил самые теплые и искренние пожелания

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

СЕУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын передал поздравления президенту РФ Владимиру Путину с наступающим 2026 годом. Текст телеграммы привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Уважаемый товарищ! От имени правительства КНДР и корейского народа я выражаю Вам и через Вас правительству Российской Федерации и братскому российскому народу самые теплые и искренние наилучшие пожелания по случаю нового, 2026, года", - говорится в телеграмме. В ней отмечается, что эти поздравления Ким Чен Ын выражает от себя лично и от имени корейского народа.

Лидер КНДР заявил, что в 2025 году корейско-российские отношения еще больше укрепились, превратившись в "самый искренний союз, в котором люди делят кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество еще ярче запечатлелись на страницах времени и истории".

Ким Чен Ын подчеркнул, что никто не сможет разорвать отношения и единство народов РФ и КНДР, а справедливость, правда, победа и слава всегда будут сопровождать российского лидера и Россию. В заключение Ким Чен Ын пожелал Путину "крепкого здоровья и больших успехов в ответственной работе по защите достоинства и интересов России ", а российскому народу - счастья и процветания.

Ранее Путин в поздравлении Ким Чен Ыну, которое было опубликовано ЦТАК, отметил героизм солдат КНДР в освобождении Курской области, прочность дружбы между РФ и КНДР. По его словам, страны продолжат укреплять дружественные и союзные отношения всеми способами и способствовать конструктивному сотрудничеству по региональным и международным вопросам.