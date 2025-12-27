Мадуро: США не смогут навязать Венесуэле модель колониального господства

Президент страны отметил, что Боливарианская Республика стремится к миру и взаимопониманию

КАРАКАС, 27 декабря. /ТАСС/. Власти США не смогут навязать Венесуэле модель колониального господства и похитить ее природные ресурсы. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Невозможно, чтобы власти США сфабриковали виртуальную реальность и навязали Венесуэле <…> модель колониального господства и эксплуатации, похитили ее природные ресурсы", - указал глава государства. "Это невозможно", - повторил президент на английском языке и подчеркнул, что венесуэльский народ продемонстрировал способность "вести страну по правильному пути".

Мадуро отметил, что Венесуэла стремится к миру и взаимопониманию. Он предложил США отказаться от провальных проектов, которые в течение 25 лет Вашингтон пытался осуществить в Венесуэле. Если США будут готовы на уважительной основе начать диалог, то "всегда найдут здесь президента, представляющего свой народ, чтобы протянуть руку, искать пути мира, сотрудничества и процветания", подчеркнул Мадуро.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группировку американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, более 16 тысяч военнослужащих и с сентября уничтожил в международных водах не менее 28 скоростных лодок, в результате чего погибли более 100 человек.

10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть. 20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы, 21 декабря агентство Bloomberg сообщило об операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшего к Венесуэле под панамским флагом.