Сотрудники госохраны мешают проводящим обыски в Раде сотрудникам НАБУ

В ведомстве подчеркнули, что "препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Управления государственной охраны препятствуют работе сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые проводят обыски в Верховной раде. Об этом сообщается в Telegram-канале бюро.

"Сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление работникам НАБУ при осуществлении следственных действий в комитетах Верховной рады", - говорится в сообщении. Отмечается, что, в частности, вход детективам в здание ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что "препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона".

Ранее в НАБУ сообщили о разоблачении депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы "систематически получали неправомерную выгоду за голосование". Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что следственные действия проходят в помещении комитета Рады по вопросам транспорта и что у сотрудников НАБУ "возникли вопросы" к председателю комитета по вопросам транспорта Юрию Киселю - другу совладельца компании "Квартал 95" Сергея Шефира и Владимира Зеленского.

В свою очередь издание "Страна" указывает, что обыски также проходят у парламентария Юрия Корявченкова, который также является другом Зеленского со времен совместной работы в студии "Квартал 95". Сам Зеленский при этом около двух часов назад вылетел в Канаду, откуда затем прибудет в США для встречи с президентом Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.