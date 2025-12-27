Антикоррупционные органы Украины разоблачили ОПГ депутатов Рады

НАБУ и САП пообещали раскрыть подробности позднее

Редакция сайта ТАСС

Здание НАБУ © Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную преступную группу (ОПГ), состоявшую из депутатов Верховной рады. Об этом сообщается в Telegram-канале бюро.

"НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины, - говорится в сообщении. - По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде".

Ведомства пообещали раскрыть подробности позднее.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что сотрудники НАБУ въехали в правительственный квартал в Киеве, добавив, что "в ближайшие дни антикоррупционные органы могут предъявить обвинения нескольким депутатам от партии "Слуга народа", которых подозревают в получении неформальных выплат из черной кассы".