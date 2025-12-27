Депутат Рады Арьев: на заседании парламента присутствует менее 30 человек

Это связано с обысками в здании парламента, считает Владимир Арьев

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Заседание Верховной рады в Киеве проходит при чрезвычайно малом числе народных избранников в сессионном зале, причиной этого стали обыски в здании парламента, считает депутат Рады Владимир Арьев.

"Я смотрю, сейчас в зале Рады не наберется и 30 парламентариев. Я, наверное, догадываюсь, почему. Потому что, когда в Раду приходят сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), то в это же время народные депутаты выходят из здания Верховной рады. Так, на всякий случай", - сказал парламентарий, выступая на заседании, которое транслировал в прямом эфире телеканал "Рада".

Заседание продолжается, однако все инициативы, которые ставятся на голосование, не принимаются ввиду недостаточного количества голосующих.

Ранее в НАБУ сообщили о разоблачении депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы "систематически получали неправомерную выгоду за голосование". Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что следственные действия проходят в помещении комитета Рады по вопросам транспорта и что у сотрудников НАБУ "возникли вопросы" к председателю комитета Юрию Киселю - другу совладельца компании "Квартал 95" Сергея Шефира и Владимира Зеленского.

В свою очередь издание "Страна" указывает, что обыски проходят у парламентария Юрия Корявченкова, который тоже является другом Зеленского со времен совместной работы в студии "Квартал 95".