Трамп призвал Минюст опубликовать новые материалы по делу Эпштейна

Президент США также настаивает на огласке имен сотрудничавших с ним представителей Демократической партии
15:07

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал министерство юстиции опубликовать новые материалы по делу обвиненного в растлении детей американского финансиста Джеффри Эпштейна и придать огласке имена сотрудничавших с ним представителей Демократической партии.

"Теперь обнаружили еще 1 млн страниц об Эпштейне. Минюст вынужден тратить все свое время на эту придуманную демократами мистификацию", - написал он в пятницу вTruth Social. "Работали с Эпштейном демократы, а не республиканцы. Обнародуйте все их имена, опозорьте их и вновь займитесь помощью нашей стране", - добавил президент США.

Как подчеркнул он, представители радикальных левых сил не хотят, чтобы люди говорили об успехах его администрации и Республиканской партии, и целенаправленно раздувают этот скандал, который он считает "очередной охотой на ведьм".

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп. 

