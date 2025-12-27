"Зеркало недели": трем депутат предъявили обвинения после обысков в Раде

Их обвиняют в получении неправомерной выгоды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Три депутата Верховной рады обвиняются в получении неправомерной выгоды. Их имена приводит украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины и правящей партии "Слуга народа".

Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю (члены "Слуги народа") предъявлены обвинения по ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом").

Депутат Юрий Корявченков, у которого, как утверждали СМИ, проходили обыски, сумел выехать с Украины. Кроме того, в настоящий момент ведется допрос секретаря фракции правящей партии Тараса Мельничука, уточняет издание.

27 декабря антикоррупционные органы Украины сообщили о разоблачении депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы "систематически получали неправомерную выгоду за голосование". Силовики провели следственные действия в помещении комитета Рады по вопросам транспорта и у его председателя Юрия Киселя, который приходится другом совладельцу компании "Квартал 95" Сергею Шефиру и Владимиру Зеленскому. СМИ также сообщали об обысках у Корявченкова и других парламентариев.