МИД Словении: в ЕС опасались, что изъятие активов стало бы объявлением войны РФ

По словам главы ведомства Тани Файон, в России есть такие компании, как Krka, и у Любляны имеются оценки того, что подобные меры могут означать для словенского имущества

БЕЛГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Некоторые представители Евросоюза опасались, что изъятие замороженных российских активов было бы равноценно объявлению войны РФ. Об этом заявила глава МИД Словении Таня Файон в интервью газете Delo.

"Конечно, там (в России - прим. ТАСС) есть такие компании, как Krka (словенская фармацевтическая компания - прим. ТАСС), и у нас есть оценки того, что такие меры могут означать для словенского имущества. Но это не было решающим фактором. Преобладало понимание [позиции] Бельгии и то, что у нас не было необходимых ответов на очень деликатный, сложный шаг, который, с одной стороны, закрывал возможность переговоров, которые в данный момент ведутся с Москвой. В европейских кругах неоднократно звучали даже опасения, что это могло означать открытое объявление войны России", - ответила Файон на вопрос о позиции Словении в отношении активов РФ.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Около €180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на 2026-2027 годы за счет займа.

12 декабря в Арбитражный суд города Москвы поступил иск Банка России к Euroclear на 18,2 трлн рублей. В эту сумму входят заблокированные средства ЦБ, стоимость замороженных ценных бумаг, а также упущенная выгода. ЦБ также рассматривает возможность защиты интересов и в международных судах, и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах - членах ООН.