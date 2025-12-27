NYT: в США изучали возможность войны с Венесуэлой для ускорения депортаций

Замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер полагал, что, если две страны будут находиться в состоянии войны, американские власти смогут задействовать закон XVIII века "О вражеских чужеземцах" и ускорить высылку сотен тысяч венесуэльцев, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер рассматривал возможность начала войны США с Венесуэлой, чтобы задействовать закон XVIII века, позволяющий ускорить депортацию граждан враждебных государств. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Читайте также Дилемма Трампа: бить или не бить по Венесуэле

По их сведениям, в начале мая подчиненные Миллера начали изучать военные методы борьбы с наркокартелями. Чиновники Белого дома и иных ведомств предлагали более сдержанные варианты, включая нанесение при поддержке ЦРУ ударов по пришвартованным судам без людей на них в рамках секретных операций. Однако Миллер настаивал на публичном характере ударов. Он также предполагал, что "если США и Венесуэла будут находиться в состоянии войны", американские власти смогут задействовать закон XVIII века "О вражеских чужеземцах" и ускорить высылку сотен тысяч венесуэльцев из США, отмечает газета.

25 июля президент США Дональд Трамп подписал секретный указ, содержащий приказ военному министерству начать операции против наркоторговцев, напоминает NYT. Главе Пентагона Питу Хегсету предписывалось наносить удары по перевозящим наркотики в международных водах судам 24 группировок и картелей, признанных США террористическими. В этом списке упоминались в том числе группировки из Венесуэлы.

The New York Times полагает, что при прошлых президентах к обсуждению борьбы с наркотрафиком привлекли бы специализирующихся на военных действиях юристов и экспертов, а Совет национальной безопасности провел бы несколько межведомственных встреч по этой теме. "Ничего из этого не было сделано" при Трампе, констатирует газета. В сентябре администрация Трампа приступила к "самому кровавому на данный момент этапу своей кампании, направленной против [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", пишет NYT, указывая, что за последние четыре месяца по 29 судам были нанесены удары, которые, по мнению многих экспертов, следует считать "убийствами или военными преступлениями".

Как заявила 25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия решительно осуждает попытки США дестабилизировать ситуацию вокруг Венесуэлы и рассчитывает, что прагматизм Трампа позволит урегулировать проблему правовым способом.