Эксперт Боссхард: Запад осознает неизбежность поражения на Украине

Страны Запада усиливают антироссийскую пропаганду, пытаясь победить хотя бы в информационном поле, отметил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ, подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке

ЖЕНЕВА, 28 декабря. /ТАСС/. Страны Запада осознают неизбежность поражения на Украине и усиливают антироссийскую пропаганду, пытаясь победить хотя бы в информационном поле. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

"На Западе понимают, что войну на суше, в воздухе и на море Украине даже при всей поддержке Западной Европы уже не выиграть", - сказал он в беседе с ТАСС.

По мнению эксперта, различные истории о спасенных Россией из зоны конфликта украинских детях, которых западные СМИ предпочитают называть "похищенными" или "депортированными", говорят о том, что европейцы хотят "хотя бы не проиграть информационную войну, или, говоря по старинке, пропагандистскую битву".

Боссхард исходит из того, что "в ближайшие недели антироссийская риторика еще усилится". По его словам, западная пресса будет "разогревать старые истории". "Повторение не повышает достоверности, но люди на Западе, возможно, будут более склонны в это верить", - считает он.

Эксперт добавил, что западные СМИ всегда будут публиковать "истории о кибератаках, секретных операциях и незаконном сборе информации", к которым якобы причастна Россия. По словам Боссхарда, мировые разведки "любят использовать такие истории, чтобы оправдать свое существование".