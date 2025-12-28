Le Monde: обыски на Украине прошли сразу после вылета Зеленского в США

НАБУ обвинило в коррупции нескольких членов украинского парламента

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Новый коррупционный скандал с разоблачением преступной группы депутатов Рады произошел в Киеве сразу после отъезда Владимира Зеленского в США на переговоры с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Le Monde.

По их информации, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 27 декабря обвинило в коррупции нескольких членов украинского парламента, подчеркнув, что это произошло "сразу после отъезда Владимира Зеленского во Флориду".

Ранее в НАБУ сообщили о разоблачении группы депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы "систематически получали неправомерную выгоду за голосование". Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что следственные действия проходят в помещении комитета Рады по вопросам транспорта и что у сотрудников НАБУ "возникли вопросы" к председателю комитета по вопросам транспорта Юрию Киселю - другу совладельца компании "Квартал 95" Сергея Шефира и Владимира Зеленского.

В свою очередь издание "Страна" указывает, что обыски также проходят у парламентария Юрия Корявченкова, который также является другом Зеленского со времен совместной работы в студии "Квартал 95". Сам Зеленский при этом около двух часов назад вылетел в Канаду, откуда затем прибудет в США для встречи с президентом Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.