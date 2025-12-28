Spiegel: разногласия между Макроном и Мерцем обострились из-за Путина

Мнения президента Франции и канцлера ФРГ также разошлись в вопросе экспроприации замороженных активов РФ для возможного финансирования Украины, отмечает журнал

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц © Christian Mang/ Getty Images

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Разногласия между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем обострились после предложения Парижа о возобновлении диалога с Россией. Об этом 23 декабря сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По его информации, в Берлине эта тема не получила широкой огласки, поскольку правительство ФРГ дает односложные ответы на вопросы об инициативе и избегает этой темы. Отмечается, что действия Макрона явно не были согласованы с Мерцем, которому не остается ничего другого, кроме как игнорировать этот вопрос, чтобы не допустить открытого конфликта с Парижем.

Отмечается, что мнения Макрона и Мерца также разошлись в вопросе экспроприации замороженных активов РФ для возможного финансирования Украины. Канцлер ФРГ активно поддерживал инициативу и стремился обеспечить его поддержку на саммите ЕС, однако Макрон сыграл ключевую роль в продвижении так называемого плана Б, добившись его одобрения. Журнал подчеркивает, что Макрон также не поддержал соглашение ЕС о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком MERCOSUR, которое долго лоббировал канцлер ФРГ.

Президент Франции ранее говорил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией. Он подчеркнул, что нынешний формат переговоров по Украине, когда американские переговорщики обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, "не является оптимальным".