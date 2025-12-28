Европейские наблюдатели высоко оценили организацию выборов в ЦАР

Они также отметили активное участие граждан в голосовании

БАНГИ /ЦАР/, 28 декабря. /ТАСС/. Наблюдатели из Европы после посещения ряда избирательных участков в столице ЦАР городе Банги заявили, что работа участков хорошо организована, голосование проходит без эксцессов. Об этом сообщается на сайте местной радиостанции Lengo Songo.

"Мы видим, что процесс идет нормально, все четко организовано. Но самое важное - это активность граждан. Очереди у избирательных участков являются наиболее убедительным доказательством того, что население заинтересовано в будущем своей страны и сознательно участвует в ее демократическом развитии", - привела радиостанция слова главы делегации наблюдателей и члена Европарламента Валерио Джинетти.

Наблюдатели отметили большие очереди на участках, что, по их мнению, свидетельствует о высоком уровне доверия к избирательному процессу и осознанном участии граждан в общественной жизни.

28 декабря в ЦАР проходят президентские, парламентские и местные выборы. Выборы президента проходят в два тура, если в первом ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос. Срок президентского мандата - семь лет. Действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера уже побеждал на президентских выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться на очередной срок.