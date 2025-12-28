CNN: Нетаньяху может попросить у США поддержки для новой операции в Газе

По данным телеканала, подобная операция необходима израильскому премьеру для "последней демонстрации силы с тем, чтобы удовлетворить своих партнеров перед тем, как идти на дальнейшие уступки"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Михаил Метцель/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита в США может попытаться заручиться поддержкой Вашингтона для проведения еще одной военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, Нетаньяху во время своего пребывания в США, в ходе которого ожидаются его переговоры с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, может попытаться найти поддержку Вашингтона на проведение дополнительной операции в секторе Газа перед тем, как соглашаться на реализацию следующей фазы мирного плана. По словам телеканала, подобная операция необходима израильскому премьеру для "последней демонстрации силы с тем, чтобы удовлетворить своих партнеров перед тем, как идти на дальнейшие уступки".

Ранее гостелерадиокомпании Kan сообщила, что Нетаньяху вылетел в США, где он намерен провести переговоры с Трампом. Встреча лидеров, как ожидается, пройдет в Мар-а-Лаго во Флориде 29 декабря. Глава израильского кабмина пробудет в Соединенных Штатах пять дней, ожидается, что он проведет во время визита ряд дополнительных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Портал Ynet отмечает, что Израиль увязывает переход ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа с возвращением останков последнего заложника и достижением договоренностей о разоружении радикального палестинского движения ХАМАС и демилитаризации Газы.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.

13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 28 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая так называемый Совет мира.