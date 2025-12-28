Президент Сомали прокомментировал признание Израилем независимости Сомалиленда

Хасан Шейх Мохамуд заявил, что решение Тель-Авива дестабилизирует регион

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Признание Израилем независимости Сомалиленда, который является штатом в составе Федеративной Республики Сомали, грозит дестабилизацией всему региону Африканского Рога. Об этом заявил президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд на экстренно созванном заседании обеих палат национального парламента в связи с решением Тель-Авива.

"Незаконная агрессия премьер-министра [Израиля Биньямина] Нетаньяху в признании части северного региона Сомали противоречит международному праву, - приводит выдержки из его выступления новостной портал Heemaal News. - Оно (признание - прим. ТАСС) поощряет сепаратистские движения по всему миру, представляет собой угрозу безопасности и стабильности Африканского Рога. Мы предупреждаем Израиль о недопустимости переноса войн с Ближнего Востока в Сомали".

Мохамуд подчеркнул, что признание Израилем государственности Сомалиленда "является величайшим нарушением суверенитета Сомали".

26 декабря Нетаньяху объявил о признании Израилем Республики Сомалиленд в качестве независимого и суверенного государства. Израиль стал первой страной - членом ООН, признавшей независимость Сомалиленда, который рассматривается мировым сообществом как часть Сомали. В 1991 году власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядке объявили о государственном суверенитете.

Сомалиленд и его границы

Штат Сомалиленд находится на северо-западе Сомали и имеет выход к Аденскому заливу. Он расположен вдоль одного из самых важных мировых морских путей, ведущего к Баб-эль-Мандебскому проливу, Красному морю и Суэцкому каналу.

Сомалиленд граничит с Эфиопией и Джибути. Его площадь - около 176 тыс. кв. км, что сопоставимо по размеру с Уругваем или чуть меньше Сенегала. Это составляет около 28% от общей площади Сомали. Население Сомалиленда достигает 5,5 млн.

У Сомалиленда есть территориальный спор с соседним штатом Пунтленд по поводу регионов Сул и Саннаг. С 2023 года между штатами ведутся широкомасштабные боевые действия за контроль над этими территориями. Согласно утвержденному законом административному делению Сомали, Сул и Саннаг относятся к Пунтленду и недавно образованному сомалийскому штату Хатумо. В прошлом Сул и Саннаг входили в состав бывшего британского протектората Британский Сомалиленд, который просуществовал с 1884 до 1960 года, когда объединился с бывшим Итальянским Сомали в единую Сомалийскую Республику. Пока неясно, в каких именно границах Израиль признал Сомалиленд.