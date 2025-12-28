Молдавия уведомила РФ о денонсации соглашения по Русскому дому

Глава МИД республики Михай Попшой заявил, что центр больше не будет иметь законных оснований для деятельности в стране

КИШИНЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Молдавии уведомили Россию о денонсации межправсоглашения, на основе которого работал Русский дом - Российский центр науки и культуры в Кишиневе. Об этом заявил журналистам глава МИД Молдавии Михай Попшой.

"Российская сторона уже уведомлена, и летом, скорее всего, в конце июня - начале июля, когда истекает срок действия положений текущего соглашения, оно не будет продлено, что будет означать завершение юридического действия документа. После истечения этого срока центр больше не будет иметь законных оснований для деятельности в Республике Молдова", - сказал Попшой. Он добавил, что в соответствии с международным правом российская сторона должна соблюдать эти положения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что посольство России в Кишиневе получило ноту МИД Молдавии с уведомлением о намерении прекратить действие упомянутого межправосоглашения. Она расценила это решение как очередной шаг, направленный на разрушение имеющих многовековую историю российско-молдавских связей. Захарова подчеркнула, что аргументы о том, что Русский дом якобы служил рупором российской пропаганды, не выдерживают критики. По ее словам, Русский дом в Кишиневе продолжит работу и реализацию просветительской культурной деятельности, образовательных проектов до 4 июля 2026 года.

Ранее решение о денонсации соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе было одобрено президентом Молдавии Майей Санду. Как сообщили в правительстве страны, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года. Новость о решении закрыть Русский дом спровоцировала ряд акций протеста российских соотечественников в Кишиневе, которые собрали за последние две недели порядка 4 тыс. подписей за продолжение его работы. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.