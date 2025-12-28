Трамп назвал хорошим и очень продуктивным разговор с Путиным

Президент США сообщил, что беседа состоялась в преддверии встречи с Владимиром Зеленским

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © Alex Wong/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России [Владимиром] Путиным," - написал американский лидер. По словам Трампа, разговор состоялся перед намеченной 28 декабря на 13:00 (21:00 мск) встречей с Владимиром Зеленским.

Он добавил, что встреча с Зеленским пройдет в присутствии прессы в главном обеденном заде его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что телефонный разговор президентов РФ и США действительно прошел сегодня. "Да, могу подтвердить", - сказал представитель Кремля.