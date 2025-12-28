Песков подтвердил, что Путин и Трамп поговорили по телефону

Пресс-секретарь президента России ответил на соответствующий вопрос ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно прошел. Это подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее о прошедшей беседе сообщил сам президент США.

"Да, могу подтвердить", - ответил представитель Кремля на вопрос агентства.

Телефонный разговор российского и американского лидеров стал первым с 16 октября и девятым с начала года.

Беседа, как ранее сообщил Трамп, прошла в преддверии встречи американского лидера с прибывшим в США Владимиром Зеленским. Президент США оценил разговор с Путиным как "очень хороший и продуктивный".