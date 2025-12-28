Трамп считает, что и Путин, и Зеленский хотят мира на Украине

Президент США выразил уверенность, что у российского лидера серьезный настрой

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что и его российский коллега Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят мира на Украине.

"Да, я думаю, что он [серьезно настроен на мир]", - сказал глава вашингтонской администрации, комментируя по просьбе журналистов позицию российского лидера. "Я думаю, что они оба [настроены на мир]", - добавил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).