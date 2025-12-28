Трамп намерен позвонить Путину после встречи с Зеленским

Президент США считает, что беседа с Владимиром Зеленским пройдет очень хорошо

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вновь позвонить главе российского государства Владимиру Путину после своей встречи с Владимиром Зеленским.

"Думаю, у нас сегодня будет очень хорошая встреча. Я также позвоню президенту Путину после встречи. И мы продолжим переговоры. Довольно трудные. Но не такие уж и трудные", - сказал глава вашингтонской администрации, принимая Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).