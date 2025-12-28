Трамп считает, что Европа будет вовлечена в поддержание мира на Украине

По мнению президента США, участие европейской стороны в этом вопросе будет значительным

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Европейские страны будут в значительной степени вовлечены в поддержание мира на Украине после урегулирования конфликта. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, принимая в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) Владимира Зеленского.

"Но будет заключено соглашение о безопасности. Это будет серьезное соглашение. И европейские страны будут очень сильно вовлечены в этот процесс. Они будут активно участвовать в обеспечении защиты и так далее", - сказал глава вашингтонской администрации.