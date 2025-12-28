Трамп заявил, что урегулирование на Украине дало бы экономические выгоды Киеву

Президент США указал, что украинской стороне предстоит крупное восстановление

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине принесет значительные экономические выгоды Киеву. Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Владимиром Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Украина получит значительную экономическую выгоду, потому что предстоит крупное восстановление. Предстоит получить большие блага", - заявил Трамп. "Потенциально они получат большие материальные блага, им нужно начать. То, что мы обсуждаем, предусматривает крупную экономическую выгоду для Украины", - добавил он.