Трамп: урегулирование конфликта на Украине может пойти "очень быстро"

Президент США выразил уверенность в том, что Москва и Киев высоко оценивают усилия Вашингтона

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что процесс урегулирования на Украине может идти "очень быстро".

"Думаю, мы можем продвигаться очень быстро. Я действительно ощущаю это", - сказал американский лидер, комментируя перспективы мирного урегулирования на встрече с Владимиром Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Трамп выразил уверенность в том, что усилия Вашингтона, направленные на содействие преодолению конфликта на Украине, высоко оцениваются и Москвой, и Киевом. "Украина высоко это оценивает. И Россия это высоко оценивает. Обе эти страны хотят, чтобы он (конфликт - прим. ТАСС) завершился. И мы добьемся его завершения", - заявил глава администрации США.