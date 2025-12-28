Трамп планирует созвониться с европейскими лидерами после встречи с Зеленским

Президент США принимает Владимира Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с Владимиром Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) планирует созвониться с лидерами европейских стран.

"Увидимся, полагаю, в конце, но я думаю, что мы также позвоним в Европу. Мы поговорим с европейскими лидерами", - сказал журналистам глава вашингтонской администрации.