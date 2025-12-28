Трамп: решение о судьбе активов России в Европе пока не принято

Президент США принял в своем поместье Мар-а-Лаго Владимира Зеленского

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Решение о дальнейших действиях с замороженными в Европе российскими активами пока не принято. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, принимая в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) Владимира Зеленского.

"Ничего из этого определено не было", - сказал глава вашингтонской администрации в ответ на соответствующий вопрос.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Около €180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на 2026-2027 годы за счет займа.