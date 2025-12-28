Зеленский собирается обсудить с Трампом территориальные уступки Украины

Владимир Зеленский отметил, что 90% из мирного плана уже согласованы

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © AP Photo/ Markus Schreiber

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский в начале встречи с президентом США Дональдом Трампом в штате Флорида сообщил, что готов обсуждать с ним в том числе территориальные уступки Украины.

"Мы будем говорить про план из 20 пунктов. 90% плана из 20 пунктов уже были согласованы. И да, мы будем обсуждать эти пункты также", - сказал он, отвечая на вопрос журналистки, будут ли обсуждаться территориальные уступки.

Зеленский также отметил, что у него нет каких-либо дедлайнов для достижения соглашения. Он добавил, что главной задачей встречи с Трампом считает обсуждение остающихся несогласованными вопросов в планируемых договоренностях, в том числе по экономическому сотрудничеству Украины и США, а также последовательности их реализации.

Встреча Зеленского и Трампа проходит в поместье американского лидера Мар-а-Лаго. В делегации сторон вошли военные и экономисты. С украинской стороны в ней принимают участие, кроме самого Зеленского, посол в США Ольга Стефанишина, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Алексей Соболев, внештатный советник офиса Зеленского Александр Бевз.

С американской стороны, помимо Трампа, участвуют госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Ден Кэйн, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, ее заместитель Стивен Миллер, зять Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы закупок Джош Грюнбаум.