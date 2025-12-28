Трамп считает, что перспективы его встречи с Путиным зависят от урегулирования

Президент США считает, что основные контуры сделки уже очерчены

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что перспективы его новой личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным зависят от хода урегулирования украинского кризиса. Такую позицию американский лидер изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

На вопрос о том, возможна ли в ближайшем времени новая встреча с Путиным, Трамп сказал, что "это зависит" от хода урегулирования кризиса на Украине. Президент США считает, что основные контуры сделки уже очерчены.