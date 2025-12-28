Хуситы будут считать любое присутствие Израиля в Сомалиленде военной целью

Нахождение представителей еврейского государства в регионе будет считаться агрессией против Сомали и Йемена, заявил лидер повстанцев Абдель Малик аль-Хуси

ДОХА, 29 декабря. /ТАСС/. Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" будут рассматривать любое присутствие Израиля в штате Сомалиленд как законную военную цель. Об этом заявил лидер повстанцев Абдель Малик аль-Хуси.

"Мы рассматриваем любое израильское присутствие в регионе Сомалиленд как военную цель для наших вооруженных сил, считая это агрессией против Сомали и Йемена, а также угрозой безопасности региона", - приводит его слова подконтрольный "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah.