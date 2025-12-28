Трамп назвал замечательной свою встречу с Зеленским и беседу с Путиным

Стороны обсудили множество позиций, сообщил президент США

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал замечательными встречу с Владимиром Зеленским и телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. С таким заявлением он выступил 28 декабря по итогам встречи с Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"У нас состоялась замечательная встреча, мы очень многое обсудили. Как вы знаете, я провел прекрасный телефонный разговор с президентом Путиным, который длился более двух часов. Мы обсудили множество позиций", - сказал американский лидер на совместной с Зеленским пресс-конференции.