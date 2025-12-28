Трамп заявил, что ожидает много контактов с Зеленским в ближайшие недели
ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует часто общаться с Владимиром Зеленским в ближайшие недели, они намерены провести очередную беседу 29 декабря.
"В следующие несколько недель мы будем довольно много разговаривать, мы будем говорить завтра", - сказал американский лидер 28 декабря на совместной с Зеленским пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).