Трамп заявил, что ожидает много контактов с Зеленским в ближайшие недели

Следующую беседу стороны запланировали на 29 декабря, сообщил президент США

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует часто общаться с Владимиром Зеленским в ближайшие недели, они намерены провести очередную беседу 29 декабря.

"В следующие несколько недель мы будем довольно много разговаривать, мы будем говорить завтра", - сказал американский лидер 28 декабря на совместной с Зеленским пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).