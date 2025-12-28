Трамп считает возможной встречу Путина и Зеленского "в надлежащее время"

Президент США отметил, что российский лидер хочет урегулировать конфликт

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но в надлежащее время. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Зеленским 28 декабря в поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).

"Я, безусловно, это допускаю, в надлежащее время, - сказал американский лидер на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи. - Он (Путин - прим. ТАСС) хочет, чтобы оно [урегулирование] было достигнуто. Он сказал мне это очень уверенно, я ему верю".