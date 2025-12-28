Трамп подтвердил, что обсуждал с Путиным возможные время и место новой встречи

Президент США отметил, что разговаривал с российским лидером два с половиной часа

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсуждал возможные время и место новой встречи.

"Да, мы обсуждаем много вещей. Нет, смотрите, я разговаривал с ним (президентом РФ - прим. ТАСС) по телефону почти, полагаю, два с половиной часа", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с Путиным 28 декабря возможные время и место следующей встречи. "Мы обсудили много вещей. Мы говорили не о погоде", - сказал американский лидер на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).