Трамп посоветовал Украине пойти на сделку сейчас, чтобы не потерять еще больше

Президент США подчеркнул, что вопрос территорий остается самым трудным

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Украине следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп 28 декабря по итогам встречи с Владимиром Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Отвечая на вопрос о том, какой из нерешенных вопросов он считает наиболее трудным, Трамп заявил, что он касается территорий. "Над некоторыми из этих территорий контроль уже установлен. Некоторые, возможно, никем не контролируются, но контроль над ними может быть установлен в течение следующих нескольких месяцев. Вам лучше заключить сделку сейчас", - подчеркнул глава Белого дома на совместной с Зеленским пресс-конференции.