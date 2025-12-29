Макрон: очередная встреча "коалиции желающих" запланирована на январь

Она состоится в Париже

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча "коалиции желающих" намечена на начало января в Париже.

"Мы соберем страны "коалиции желающих" в Париже в начале января, чтобы окончательно определить конкретный вклад каждой из них", - написал он в X.

Макрон отметил, что он и другие европейские лидеры, а также президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский добиваются прогресса в отношении гарантий безопасности Киеву для установления мира.

26 декабря газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что страны, входящие в "коалицию желающих", намерены в январе провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине.