Эксперт Кузник: Трамп понимает, что Киев ослабляет свои позиции

Если после переговоров президента США с Владимиром Зеленским и был достигнут какой-то прогресс, то незначительный, заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне

Дмитрий Кирсанов, Сергей Юматов

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Сергей Юматов/. Президент США Дональд Трамп, судя по всему, понимает, что затягивание Киевом урегулирования конфликта ведет к ослаблению переговорных позиций Украины. Такое мнение высказал ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя состоявшуюся 28 декабря встречу Трампа с Владимиром Зеленским.

"Кажется, что если по итогам встречи Трампа с Зеленским и был достигнут какой-то прогресс, то совсем незначительный, это печально, но вполне ожидаемо", - отметил Кузник. "Никто не заявил о существенном прогрессе. Оба отметили сложность сохраняющихся вопросов и то, насколько трудно их решить", - подчеркнул политолог, заострив внимание на том, что Трамп "не излучал обычного энтузиазма и оптимизма". По его словам, "Трамп всегда стремится выставлять [итоги тех или иных переговоров] в наиболее выгодном свете и ставить себе в заслугу достижение прорывов", однако на этот раз "ничего подобного не было".

"Они разошлись, не придя к соглашению ни по одному из тех вопросов, по которым у них были разногласия. Трамп, кажется, понимает, что чем дольше Украина сопротивляется, тем слабее будут ее переговорные позиции и тем больше украинцев погибнут и будут ранены", - полагает Кузник. По его мнению, "Зеленский и его европейские союзники видят зловещее предзнаменование и осознают, что не могут рассчитывать на Трампа, как рассчитывали на [предыдущего президента США Джо] Байдена".