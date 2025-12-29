Эксперт Кузник: Трамп понимает важность устранения причин украинского кризиса

Американский лидер и Зеленский не пришли к консенсусу относительно гарантий безопасности и контроля над Запорожской АЭС, таким мнением поделился директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне

Дмитрий Кирсанов, Сергей Юматов

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Сергей Юматов/. Президент США Дональд Трамп признает необходимость устранения первопричин украинского конфликта, а также наличие у России красных линий в процессе его урегулирования. Такое мнение высказал ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне, профессор Питер Кузник, комментируя встречу Трампа с Владимиром Зеленским 28 декабря.

Читайте также Прогресс в урегулировании и возможная новая встреча с Путиным. Главные заявления Трампа

По словам эксперта, американский лидер, "очевидно, больше уважает [президента России Владимира] Путина и лучше относится к нему, чем к Зеленскому". "У меня сложилось впечатление, что Трамп признает наличие у Путина красных линий и требование устранить первопричины [украинского кризиса], он также убежден, что Путин диктует условия и в конечном счете получит на поле боя то, чем Зеленский отказывается пожертвовать за столом переговоров", - заявил Кузник.

"На мой взгляд, обсуждением необходимости проведения на Украине референдума по вопросу территориальных изменений Трамп дает понять, что в конечном счете Украине придется принять требование России уступить весь Донбасс", - отметил эксперт. Он обратил внимание, что Трамп и Зеленский не пришли к консенсусу относительно гарантий безопасности и контроля над Запорожской АЭС.

Трамп принял 28 декабря Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Хозяин Белого дома признал на совместной пресс-конференции по завершении этих переговоров, что территориальный вопрос остается в процессе украинского урегулирования нерешенным. Он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было. По прогнозу главы американской администрации, выработка соглашения возможна уже через "несколько недель". Однако Трамп допустил, что договоренности вообще не удастся достичь.