Трамп назвал тупым вопрос о роли США в гарантиях безопасности Украине

Переговоры президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского продолжались около двух часов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал тупым вопрос журналиста о том, какую роль Соединенные Штаты будут играть в предоставлении гарантий безопасности для Киева. Соответствующее видео 28 декабря опубликовала газета Kyiv Post в X.

"Что за тупой вопрос?", - ответил Трамп журналисту газеты Алексу Рауфоглу.

Переговоры Владимира Зеленского и Трампа в поместье американского лидера в Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) продолжались около двух часов в двухстороннем формате. Согласно заявлениям сторон перед началом встречи, главными темами должны были стать план мирного урегулирования, а также соглашения между Киевом и Вашингтоном об экономическом сотрудничестве и гарантиях безопасности.